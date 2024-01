Agricoltori in protesta, traffico in tilt. La città invasa da 250 trattori

Alla fine sono stati quasi 250 i trattori in marcia a passo d’uomo arrivati ieri in piazza della Costituzione, nel primo giorno di mobilitazione degli agricoltori. Non sono mancate le criticità lungo la strada dei due cortei provenienti dal Modenese e dal Ferrarese, e scortati dalla polizia locale e stradale. A creare maggiori problemi è stata la sfilata arrivata intorno alle 11.45, che ha paralizzato via Stalingrado, nel tratto dell’ingresso in zona Fiera. Su uno dei punti della protesta, sotto al palazzo della Regione, Willer Malavasi, referente regionale del Copoi (Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani), è inamovibile: "Vogliono tenerci ignoranti. Dev’essere riconosciuto il costo di produzione come punto di partenza per il reddito di ogni agricoltore. Questa cifra non deve essere quella data ai produttori, altrimenti a chi lavora nei campi non rimane nulla". Il capofila dei mezzi agricoli in corteo è Luisito Naldi, portavoce Cra (Comitati riuniti agricoli) Emilia-Romagna, che ricorda i motivi della protesta: "Siamo stufi, la prossima volta andremo in duemila direttamente a Roma". Naldi ha anche percorso oltre 120 chilometri fino a Bologna.

Giovanni Di Caprio