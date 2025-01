Agricoltori, la protesta riparte dal casello dell’autostrada

Riparte dal casello autostradale di Castel San Pietro Terme la protesta degli agricoltori. L’obiettivo? Una presa di posizione da parte del governo italiano nei riguardi del settore primario.

"Non abbiamo ottenuto niente di concreto – spiega con rabbia Nicole Macchiavelli, tra le organizzatrici della protesta –. Migliaia di aziende abbassano le serrande perché non c’è un futuro. Ci aspettiamo che il governo prenda una presa di posizione nei nostri riguardi con misure di emergenza per dare un futuro all’agricoltura italiana, alle tradizioni, oltre che cercare di avere un giusto prezzo dei nostri prodotti guadagnando senza affossarci in questa povertà assoluta".

Domenica a Castel San Pietro si allestirà il presidio, mentre la mobilitazione partirà in tutta Italia il 28 gennaio.

"Quel giorno noi partiremo dal campo base di Castel San Pietro fino al porto di Ravenna – riprende Macchiavelli –. Se le autorità ce lo permetteranno, vogliamo fermare qualche camion ogni tanto e verificare la provenienza della merce, perché tra i tanti problemi che affrontiamo, c’è anche quello della concorrenza sleale. Qualche prodotto in arrivo dall’estero viene infatti spacciato come italiano con l’utilizzo di sostanze che da noi sono vietati. E questo è uno dei tanti problemi che caratterizza il nostro lavoro".

Francesca Pradelli