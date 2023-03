Agricoltura di frontiera Contributi del Gal

Un sostegno concreto all’agricoltura delle terre alte. Il Gruppo di Azione Locale dell’Appennino bolognese ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti di ammodernamento delle imprese agricole di montagna. Gli agricoltori interessati, spiega una nota del Gal, potranno presentare domanda entro le ore 12 del 16 giugno. La spesa ammissibile è compresa tra un importo minimo di 10.000 euro ed uno massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto sarà pari al 45% della spesa proposta per le imprese agricole attive nelle aree di montagna o condotte da giovani agricoltori e al 35% per quelle attive nelle aree di collina e per gli investimenti relativi a trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Gli investimenti potranno riguardare: la costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi; i miglioramenti fondiari; l’acquisto di macchinari e attrezzature; l’acquisto di programmi informatici e licenze. Le risorse attualmente a disposizione del bando ammontano a circa 150.000 euro alle quali si sommeranno altrettante risorse già a disposizione, oltre a economie provenienti da altri bandi pubblicati o in corso di istruttoria. Il Presidente del Gal, Tiberio Rabboni, ha così commentato l’iniziativa: "Si tratta del quarto bando Gal a sostegno degli investimenti per l’ammodernamento delle imprese agricole di montagna. Negli ultimi anni abbiamo concesso contributi a fondo perduto a oltre 180 progetti presentati da imprese agricole per un investimento complessivo di 9 milioni di euro e 4,5 milioni di contributo pubblico. C’è una piccola agricoltura di montagna che, pur tra le difficoltà e gli svantaggi di sempre, investe, rinnova e scommette sul futuro". Per maggiori informazioni: [email protected] - tel. 051.4599907. Il bando è consultabile al link https:www.bolognappennino.it.