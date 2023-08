Agricoltura in festa con i frutti dimenticati

Festa dell’agricoltura con dimostrazione della cottura tradizionale del Parmigiano Reggiano e sessioni di aratura in diretta fino a domenica a Gaggio Montano dove al parco Buffon con la regia della Pro loco si svolge la manifestazione di musica, gastronomia, mercatini, giochi a squadre e raduno di trattori in piazza Brasa con successiva sfilata per le vie del paese dell’Appennino, che oggi dalle 9 alle 12 sarà in diretta con la trasmissione Unomattina di Rai Uno. Con un focus speciale sul ruolo di capofila nazionale che Gaggio ha nel progetto nazionale Appennino Bike tour relativo alla ciclovia che collega tutta la dorsale appenninica nel segno del turismo sostenibile.

Di questo e di prodotti tipici si parlerà domani alle 17 al parco Buffon, nel convegno promosso dall’associazione mela Rosa romana e della pro loco sul tema: la mela Rosa romana e le eccellenze agroalimentari dell’Appennino bolognese. Dopo il saluto del sindaco Giuseppe Pucci sono previsti gli interventi di Antonio Capelli (presidente Consorzio vini Colli Bolognesi), Cesare Calisti (Pro loco Grizzana) Antonio Carboni (az. Contini & Carboni), Marco Degli Esposti (Università di Firenze), Enrico Della Torre (Vivi Appennino), Raffaela Donati (Slow Food), Luca Dondini (Università di Bologna), Carlo Gaggioli (Cantina Gaggioli), Nicola Giuntoli (Via Francesca della Sambuca), Carlo Mantovani (scrittore e giornalista), Dario Mingarelli (presidente associazione Mela Rosa Romana), Medardo Montaguti (Confcommercio), Giuseppe Pucci (sindaco di Gaggio), Giovanni Zaccanti (presidente Parmacotto spa). "Questa di Gaggio è l’occasione per fare il punto su un percorso di riscoperta e valorizzazione non solo della mela Rosa, ma anche del castagno, del vino, dei frutti che grazie ad una nuova cultura agricola non sono più ‘dimenticati’, e che possono rappresentare un valore aggiunto per il turismo e l’economia delle nostre zone", anticipano Antonio Carboni e Dario Mingarelli.

Una riflessione a più voci che coinvolge le università di Bologna e Firenze, impegnate in progetti di ricerca scientifica a supporto della riscoperta di specie di mele, pere, frutti e preparati gastronomici che entrano sempre più nei menù dei locali appenninici, grazie anche al sostegno del Gal e di azioni di tutela messe in campo da Slow Food, che con Claudio Buscaroli e Raffaela Donati hanno recentemente inserito la mela Rosa romana nel novero dei prodotti che stanno nell’Arca del gusto: il paniere di prodotti eccellenti che appartengono alla cultura e alla tradizione di tutto il mondo e a rischio di scomparsa.