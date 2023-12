Agroalimentare, vocazione green: "Così produciamo energia pulita"

Marco Marcatili, presidente del Caab, il Centro AgroAlimentare di Bologna ha ricevuto il premio ‘Innovatori responsabili’, conferito dalla Regione Emilia-Romagna, per la categoria transizione ecologica.

Di cosa si tratta?

"Caab è una piattaforma pubblica, che mira a generare valore sociale. Una piattaforma che guarda alla promozione del fresco e che ha caratteristiche di sostenibilità e di eticità. All’interno di questo scenario, la comunità energetica diventa un’occasione: Caab ha infatti ‘responsabilmente’ avviato da anni un importante percorso sulla produzione di energia rinnovabile, con un impianto che produce 12 megawatt e che ora, in parte anche grazie ai fondi del Pnrr, arriverà fino a venti megawatt. Questi nuovi impianti consentiranno la condivisione dell’energia con altre comunità, a partire da quella con gli operatori di mercato, già esistente, ma che si estenderà poi anche ad altri soggetti".

Una trasformazione continua e ambiziosa.

"Si tratta infatti di creare nuove comunità che condividono energia insieme a questo polo del Caab. La responsabilità sta nel fare le cose giuste guardando al medio-lungo termine, come la necessità di mettere insieme i grandi consumatori di energia dentro un’area metropolitana in evoluzione. Non solo. Puntiamo così su un food-hub con connotazioni di carattere energetico e ambientale, basato inoltre sull’utilizzo di mezzi elettrici leggeri, ricaricati con energia pulita, che permettano agli alimenti smistati al Caab di raggiungere la città senza inquinare".

Poi c’è l’evento ‘Il fresco fa bene!’ in programma oggi a Bologna, promosso dalla Rete dei mercati agroalimentari dell’Emilia-Romagna. Quali temi saranno affrontati?

"L’evento punta a promuovere la valorizzazione del fresco, un aspetto principale. Ma non solo. Oltre alla domanda interna, dobbiamo guardare a quella estera, individuando il ruolo che le piattaforme agroalimentari possono avere per aiutare le imprese a esportare prodotto fresco, con sempre maggiore consapevolezza. Una sfida all’internazionalizzazione a cui vogliamo guardare insieme, come Rete Mercati dell’Emilia-Romagna, che include anche i centri di Rimini, Cesena e Parma".

Cos’altro?

"Queste piattaforme, per storia, sono abituate a lavorare di notte: ragioneremo anche su come aiutarle a lavorare di giorno. Anche in rapporto agli obiettivi di solidarietà. Tra le tante cose, infatti, la Regione ha infatti deciso di dare un riconoscimento per la logistica solidale: noi funzioniamo, sempre come food-hub, per raccogliere il fresco che è ancora comemstibile ma non è collocato sul mercato, per ridistribuirlo a tutto il terzo settore organizzato dell’Emilia-Romagna. Così si riduce lo spreco e si raggiungono obiettivi di carattere sociale".