Agrodolce alla francese ’La famiglia Leroy’ stasera all’arena Puccini

Settembre sotto le stelle, per godersi ancora un’anteprima all’arena Puccini di via Serlio. Stasera infatti, alle 21,45 sarà proiettato ‘La famiglia Leroy’, commedia del regista francese Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg (nella foto), in collaborazione con Wanted Cinema. Tema: come salvare un matrimonio in una settimana. Sandrine Leroy (Charlotte Gainsbourg) comunica al marito Christophe (José Garcia) di voler divorziare. In un ultimo tentativo tanto audace quanto inverosimile, Christophe organizza un fine settimana per salvare il suo matrimonio: un viaggio attraverso i luoghi chiave della storia della loro famiglia.

E sempre per rimanere in tema di passioni sul grande schermo, da stasera e fino a domenica la rassegna ‘Si gira!’ chiude in bellezza al Giardino delle Popolarissime. L’arena viaggiante infatti arriva al quartiere Porto-Saragozza per le sue proiezioni gratuite (alle 21) sempre frequentatissime. Si parte con Ovosodo (Paolo Virzì, 1997) commedia di formazione dolceamara e si prosegue con Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996) il noir ironico che ha fatto scuola. Giovedì, alla presenza dei registi, va in scena Romina (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini, 2024) ritratto intimo della periferia bolognese; venerdì satira politica in Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989), sabato Kung Fu Panda 1 (Mark Osborne, 2008) e si chiude con Quando eravamo re (Leon Gast, 1996): doc sul leggendario match Ali-Foreman.