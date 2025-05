Agrofutura, il festival. Benvenuti a Caffé Carlino

Una serra nel cuore del centro, in grado di unire natura, design e sostenibilità. Una serra urbana, in piazza Minghetti, che incarna i principi dell’ecosostenibilità, in cui visitatori e lettori potranno immergersi e vedere come il verde coesiste anche negli spazi urbani. Un’installazione in cui piante, fiori e ortaggi prendono vita e crescono. Il Resto del Carlino porta sotto le Due Torri Casa Carlino, realizzata in collaborazione con O2 Farm, uno spazio che rappresenta un modello concreto di architettura verde e rigenerativa, inserito nella kermesse di Agrofutura, progetto editoriale e territoriale del Carlino, insieme con La Nazione e Quotidiano Nazionale. Il grande evento, organizzato dalle testate in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, Bper Banca (main partner) e i partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella, è quindi alle porte.

In tutto questo, sabato, si inserisce Caffè Carlino: il tour dei 140 anni del nostro giornale, che compie un viaggio nella storia della nostra città. Dalle 10 alle 19 vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme un sabato che profuma di casa, tra tanti ospiti e interventi. Questo il link per iscriversi: quotidiano.net/agrofutura/casacarlino-17-maggio

Tanti gli invitati e le invitate sul palco di Caffè Carlino, dove Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Andrea Zanchi, capo della cronaca di Bologna, daranno vita a un dialogo a più voci. L’evento è a ingresso libero. Attesi dalla Regione l’assessora Irene Priolo e Francesco Sassone, consigliere di Fratelli d’Italia; interverranno Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola, Enrico Postacchini, presidente Ascom e dell’aeroporto Marconi, e Salvatore Vassallo, professore di Unibo e direttore della Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo. Con noi, anche Aldo Zivieri, titolare della Macelleria Zivieri, ed Esther Maria Martelli, presidente dell’Associazione Carciofo Violetto di San Luca. A seguire, sempre a ingresso libero, ci sarà ‘Meteomania’, con Gaeatano Genovese, meteorologo di 3B Meteo. Poi, il panel ‘Mangiare bene per crescere bene: l’alimentazione spiegata ai bambini’ coinvolgerà Antonia Parmeggiani, professoressa di Neuropsichiatria Infantile di Unibo e responsabile del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione in età evolutiva dell’Irccs Isnb, e Laura Morisi, coordinatrice dietista UA Dietetica dell’Azienda Usl. Il pomeriggio continuerà con ‘Braccia ridate all’Agricoltura: storie esemplari di terra e di mare in Emilia-Romagna, con Federica Frattini del Podere San Giuliano.