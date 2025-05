Agrofutura, il festival. Il ritorno di Caffé Carlino

Torna Caffé Carlino, per celebrare i 140 anni della testata. Il nostro talk show, infatti, andrà in scena sabato 17 maggio alle 10 a Casa Carlino, in piazza Minghetti. Il tutto all’interno di Agrofutura, il festival ideato da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, con Bper Banca main partner e partner Orogel. Coordinato dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal capocronista della cronaca di Bologna, Andrea Zanchi, Caffè#Carlino140 è realizzato in occasione delle celebrazioni del 140° anniversario del quotidiano. I protagonisti sono tutti di primo piano: Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Mobilità e Infrastrutture dell’Emilia-Romagna; Francesco Sassone, consigliere regionale, Chiara Gibertoni, Direttore generale Irccs Policlinico Sant’Orsola, Enrico Postacchini, presidente dell’aeroporto Marconi di Bologna, Angelo Taschetta, presidente dell’Associazione sfogline di Bologna, Aldo Zivieri, titolare dell’omonima macelleria, Salvatore Vassallo, professore ordinario di Scienze politiche dell’Università di Bologna e direttore della Fondazione di ricerca Esther Maria Martelli, presidente dell’associazione del Carciofo violetto di San Luca.

Infine, è ancora possibile iscriversi all’evento inaugurale di Agrofutura, il 16 maggio alle 9.30, a Palazzo Pepoli (Sala Cultura), via Castiglione, 10, attraverso il seguente link: www.quotidiano.net/eventi/agrofutura/business-conference-btn7bpta