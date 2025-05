Agrofutura, il festival. Nel cuore del centro il cibo è protagonista

Politiche regionali, nazionali ed europee a sostegno dell’agricoltura, le dinamiche della filiera agroalimentare italiana, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità. E ancora l’agritech e la sostenibilità e il mondo in grande evoluzione della leadership al femminile. Sono gli argomenti che verranno approfonditi nelle due giornate di Agrofutura, il grande festival dell’agricoltura del futuro che prende vita sotto le Due Torri il 16 e 17 maggio tra Palazzo Pepoli-Museo della storia di Bologna e Casa Carlino in piazza Minghetti, firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione e realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, Bper Banca (main partner) e Orogel (partner).

I due luoghi fulcro della manifestazione sono un incontro tra antico e contemporaneo: da una parte Palazzo Pepoli Vecchio, sede del Museo della Storia di Bologna, che affonda le radici nel 1344, dall’altra Casa Carlino, una serra in piazza Minghetti, realizzata rispettando i principi di ecosostenibilità in collaborazione con O2Farm e dedicata all’identità multimediale dell’evento.

L’apertura di Agrofutura è prevista venerdì 16 a Palazzo Pepoli ed è dedicata a una business conference su invito, un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, ricerca e finanza i cui relatori convergono sul tema ’Politiche regionali, nazionali ed europee a sostegno dell’agricoltura’. A seguire ci sarà l’incontro su ’Le dinamiche della filiera agroalimentare italiana: scenari evolutivi, sfide e opportunità’, poi ’Agritech: sviluppo tecnologico per agricoltura e cibo sostenibili’ e ’Leadership al femminile: esperienze di successo tra produzione agroalimentare, cultura d’impresa e strumenti di crescita economica’. La mattinata al quartier generale di Agrofutura terminerà con ’Dal Cuore dell’Emilia-Romagna: il Menù Carlino tra tradizione e innovazione’.

A Casa Carlino, sabato, andrà invece in scena Caffè #Carlino140, il talk show realizzato in occasione delle celebrazioni del 140° anniversario de il Resto del Carlino, con protagonisti tanti ospiti che rappresentano le eccellenze cittadine, non solo negli ambiti legati al cibo. Ma ci sarà anche l’incontro con Davide Campagna, alias ’Cotto al Dente’, su ’Alimentazione e benessere psicofisico’ e con le donne dell’agroalimentare: si parlerà di ’Meteomania’, assitendo a un racconto dell’arte del ricevere, esplorando le strade dei vini e dei sapori dell’Emilia Romagna e incontrando da vicino gli imprenditori contemporanei che hanno creduto nell’agricoltura e sono stati selezionati per lo spazio talk ’Braccia ridate all’agricoltura’. Protagoniste le storie dell’Ostrica Lucrezia, coltivata nel Delta del Po, l’Azienda vitivinicola Enio Ottaviani di Rimini, il Podere San Giuliano di San Lazzaro di Savena.

L’intero programma della manifestazione, che potrà subire variazioni, è disponibile sul sito www.quotidiano.net/eventi/agrofutura.

Benedetta Cucci