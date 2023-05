’Agua’, l’ultimo disco degli Inti-Illimani sbarca da Feltrinelli

‘Agua’ è il primo album degli Inti-Illimani, storico gruppo cileno, realizzato con il cantautore toscano Giulio Wilson. Coulón Larrañaga, fondatore del collettivo musicale, e Giulio Wilson domani alle 18 saranno alla libreria Feltrinelli (piazza Ravegnana) per presentarlo, con firmacopie per i fan. I temi centrali sono le responsabilità dell’uomo di fronte a scelte ambientali radicali e necessarie, oggi inevitabili, senza moralismi, soltanto con buoni esempi. È un album di pura "concezione artigiana" con gli strumenti tipici della musica andina a far colore – come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano – e con la chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson. Non ci sono suoni elettronici, plug-in ed effetti computeristi.