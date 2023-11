Ai 300 scalini pane e pizza. Torna la Giornata del forno

Nello spazio in collina torna una delle iniziative più sentite e attese dal pubblico: la Giornata del forno. Prendendo a modello i vecchi forni comunitari di paese, il forno di Ai 300 scalini (parco San Pellegrino, via di Casaglia 45) apre alla cittadinanza per cuocere e mangiare insieme pane e pizza. Sarà inaugurato anche un nuovo forno nello spazio costruito dai soci del Teatro dei Mignoli, grazie alla raccolta fondi e alle iniziative di autofinanziamento svolte nell’ultimo anno. La cottura delle pizze è prevista dalle 10, mentre la cottura dei pani dalle 13. Chiunque potrà portare il proprio impasto oppure del companatico da condividere. Per l’utilizzo del forno è necessario prenotarsi via mail all’indirizzo info.teatrodeimignoli@gmail.com o tramite WhatsApp al 3289529444. Il chiosco Rifugio di Collina sarà aperto dalle 9,30 alle 15,30 e servirà dolci, torte salate e bevande.

La giornata sarà arricchita da un concerto della formazione bolognese 45° Parallelo, costituita da Giada Oliva (voce), Giuseppe Quaranta (chitarra) e Antonio Morano (basso). Il concerto che si intitola Viaggi e Intemperie è dedicato al tema del viaggio, esplorato attraverso brani cantautorali italiani legati a luoghi e città, ma anche attraverso pezzi in dialetto sardo, genovese, napoletano e canzoni dal mondo in cui anche sonorità e linguaggio diventano suggestioni e veicoli per trasportarci altrove.

L’evento fa parte della rassegna Elogio ai piedi | Autunno Ai 300 scalini, con il sostegno di Fondazione Carisbo, Regione e Comune. Come arrivare: a piedi, da Villa Spada attraverso il Parco San Pellegrino seguendo il sentiero CAI 914; in bus, linea 58, fermata di discesa ‘Casaglia scuole’ e poi si salgono i 300 scalini a piedi. Arrivati in cima alla collina, l’ingresso è poco più avanti, sulla sinistra.