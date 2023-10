Ai 300 scalini si celebra l’autunno con le colazioni cinefile

Lo spazio Ai 300 scalini torna ad animarsi per una stagione autunnale ricca di novità. Buoni frutti è la rassegna curata dal Teatro dei Mignoli all’interno del Parco San Pellegrino (via di Casaglia 45), che da oggi fino all’8 dicembre ogni domenica, dalle 9,30 alle 15,30, regalerà occasioni per stare assieme, condividere pratiche, racconti e buona cucina. Dalle 9,30 alle 15,30 il rifugio di collina sarà aperto per colazioni, piccoli pasti mattutini, brunch o pranzi sociali. Ma non solo: il chiosco diventa anche un punto informativo sui sentieri dell’Appennino per camminate e biciclettate, in collaborazione con eXtraBO. Da oggi al 15 ottobre, poi, il ciclo intitolato Sunday Morning e dedicato a tre importanti registi cinematografici. "Questa nuova edizione è collegata al cinema e quindi il menù del bar attinge all’immaginario degli autori e dei registi di cui parleremo con Roy Menarini – racconta Mirco Alboresi, direttore artistico del Teatro dei Mignoli –. Si potrà ordinare un caffelatte alla Hitchcock, un caffè alla Twin Peaks (in omaggio a David Lynch, ndr) o un espresso alla Philip K. Dick". Dal 22 ottobre al 29 novembre, un secondo ciclo intitolato Elogio ai piedi: un tributo al camminare, ai sentieri e a chi li percorre. E ancora tanti altri appuntamenti in calendario.

"Ai 300 scalini siamo molto in sintonia con i cicli stagionali – spiega Debora Bincið 328 952 9444 | i[email protected] | http:ai300scalini.blogspot.com.

Francesco Moroni