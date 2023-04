Ai cento all’ora con Paolo Cevoli

Da stasera (ore 21) a domenica Paolo Cevoli sarà in scena al Teatro Celebrazioni con il suo nuovo spettacolo, Andavo ai 100 all’ora. Il riferimento è a Gianni Morandi e al suo primo singolo del 1962: l’attore comico prende spunto da questa canzone per riflettere su come sono cambiate le cose in Italia negli ultimi anni. Cevoli, classe 1958, reduce dalla terza edizione del fortunato programma LOL - Chi ride è fuori, è nonno con due nipotini all’attivo e immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era bambino, ripercorrendo la sua vita.