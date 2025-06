’Ai confini del mondo’ con Lupis : "Più viaggio, più mi sento a casa"

"Sparano. Ci stanno proprio sparando addosso, non ce l’hanno con nessun altro, ce l’hanno proprio con noi". È il 20 settembre 1999 e Marco Lupis è a Timor Est, lembo di terra sotto occupazione indonesiana. I massacri cui assiste a Timor fanno parte di uno dei tanti viaggi ai confini del mondo. Inviato di guerra e corrispondente da Hong Kong, racchiude nel libro (Il Mulino), storie da isole remote, sconosciute e inospitali. Oltre le carte geografiche e oltre i fatti geopolitici, riesce a svelare la bellezza delle persone che le abitano. L’autore presenta Ai confini del mondo. Storie di isole lontane, in dialogo con Carlotta Mingardi, oggi alle 19 al Convento Santa Margherita per il ciclo di appuntamenti di Parole nel chiostro.

Lupis, qual è l’isola più inospitale?

"Le Curili, isole ancora contese. ‘Grazie’ a loro e, in parte, alla grande isola di Sachalin, la seconda guerra mondiale tra Russia e Giappone non è mai finita. Sono state una colonia penale, prima zarista, poi sovietica. Le metterei in testa tra i posti più assurdi. Accanto alle Curili, c’è all’isola di Nauru, uno scoglio in mezzo al Pacifico, la repubblica più piccola del mondo, che si arricchì con il guano degli uccelli (il soprannome è proprio Birdshit Tower). Gli escrementi a contatto con le rocce di corallo dell’isola diventavano fosfato allo stato puro. Poi ci sono le isole dell’Atlantico: Tristan da Cunha, Ascensione e Sant’Elena. Arrivarci è un’impresa".

Racconta sia stata un’impresa anche arrivare alle Marchesi… "Sì, specialmente Nuku Hiva. Per raggiungerla ho preso un aereo per Los Angeles e poi un altro fino alla Polinesia Francese. A Tahiti un piccolo velivolo mi ha portato a Nuku Hiva e con un altro elicottero si arriva nell’isola. È stato il posto in cui ho avvertito di più l’isolamento".

Quale luogo considera ’casa’? "Casa è ovunque tu sia. Più viaggio, più mi sento a casa. Odio i grandi alberghi, mi danno un senso di vacuità. Cerco sempre di fermarmi nelle abitazioni delle persone, faccio finta di essere del posto. In un altro libro racconto una delle prime missioni in Ucraina, in cui mi sono chiesto come si possa avere la nostalgia di una città in guerra prima ancora di essersene andati".

I prossimi viaggi?

"Sono stato in Israele tre mesi fa, ma avrei preferito esserci ora che è guerra con l’Iran. Ho cercato più volte di trovare un modo per entrare a Gaza, ma è stato impossibile. C’è sempre il rammarico di non riuscire a essere nel posto giusto al momento giusto".

Amalia Apicella