Ai ’Martedì’ si parla di giovani. Paura e speranza per il domani

Dare speranza ai giovani. È questo il filo conduttore dei ‘Martedì’ del Centro San Domenico. In un mondo diviso tra libertà e oppressione, tra ricchezza e fame, "le guerre continuano, anche se ci illudiamo che non ci riguardino. E quella fratellanza universale che tanto proclamiamo rimane, troppo spesso, solo un ideale", spiega padre Giovanni Bertuzzi. Con l’obiettivo di riflettere su questo tema, il ciclo prende il via martedì 14 ottobre con una lectio magistralis del cardinale Gianfranco Ravasi che parlerà di paura e speranza. Subito dopo, il 28 ottobre, si passa ad altro argomento, sempre legato al tema della pace, ovvero la libertà religiosa. L’11 novembre l’incontro si intitola ‘Giovani. Nuove generazioni tra difficoltà e speranza’. Interverranno Angelo Fioritti, Annalisa Guarini e Massimo Cerulo. Mentre il 18 novembre la riflessione sarà incentrata su un tema di forte impatto sociale: solitudine e disagio nelle carceri, con Margherita Cassano, già presidente della Corte suprema di Cassazione, e don Claudio Burgio, cappellano del carcere Beccaria a Milano. Spazio all’attualità, il 9 dicembre, con ’Esiste ancora l’Occidente?’ affrontato dal professor Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea. L’anno terminerà con una serata-spettacolo dedicata al musicista jazz Teo Ciavarella, prematuramente scomparso a maggio.

Nel primo semestre del 2026 il Centro fa sapere che proseguirà la ricerca delle vie della giustizia, dell’equità e della pace, senza trascurare altri temi di attualità. Tornerà, anche in questa stagione, Massimo Cacciari con ’Dal manifesto di Ventotene al Codice di Camaldoli’. Ci saranno poi serate musicali dirette dal maestro Giacomo Tesini e altre dedicate al tema della disabilità. Argomento, quest’ultimo, particolarmente importante per il nuovo presidente del Centro, Carlo Alberto Nucci, ordinario all’Alma Mater di Sistemi elettrici per l’energia. "Oltre ai Martedì, verranno organizzati altri eventi ed incontri culturali – fa sapere Maria Campone, organizzatrice e ‘anima’ del San Domenico –; nella Cappella Ghisilardi si svolgerà la presentazione di libri con la partecipazione degli autori". Le serate, che spesso registrano il tutto esaurito, iniziano alle 21. Sul canale YouTube verranno caricati i video delle conferenze (la lectio del fisico Federico Faggin ha superato le 100mila visualizzazioni). Le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito centrosandomenico.it.

Amalia Apicella