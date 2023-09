Ai Servi la ’preghiera musicale ’ di John Zorn

Gravita intorno alla esuberante personalità creativa dell’americano John Zorn, sperimentatore, virtuoso della chitarra, musicista e compositore, espressione tra le più note dell’avanguardia sonora contemporanea, l’edizione 2023 di Angelica, il festival che porta a Bologna (e in altre città della Regione) i risultati della ricerca sulle possibilità infinite del suono, quando diventa linguaggio della quotidianità. Offrendo agli ascoltatori una visione più ampia possibile sugli intrecci culturali tra jazz e elettronica, tra improvvisazione e il rigore della partitura.

Inaugurazione al Teatro San Leonardo già venerdì (ore 19.30) con il concerto del musicista francese Stranded Horse, tra ossessione per la perfezione formale della canzone pop e amore per il tribalismo africano, passione che lo ha spinto ad avere con sé sul palco il suonatore di kora, strumento tipico dell’Africa occidentale, Boubacar Cissokho. Si prosegue giovedì 5 ottobre con il polistrumentista Emanuele Maniscalco, che suona contemporaneamente batteria e pianoforte e con il duo formato da Biagio Marino e Zeno De Rossi che presenteranno l’album d’esordio Break Seal Gently. Il 13 ottobre sarà la volta degli olandesi Scordatura, con musiche di James Tenney, Ned McGowan, Peter Adriaansz e Juhani Nuorvala, mentre il 18 ottobre è in cartellone una prima assoluta, Due voci: spettacolo di Monica Benvenuti e Cécile Lartigau (nella foto) con musiche di Sylvano Bussotti, Luigi Esposito e Francesco Giomi.

E poi arriva John Zorn, con tre appuntamenti prodotti in collaborazione con il festival L’Altro Suono di Modena e Aperto di Reggio Emilia. Il 30 e 31 ottobre, nelle tre città, andrà in scena John Zorn @70, una serie di appuntamenti per festeggiare i 70 anni dell’artista che eseguirà le sue produzioni in diverse formazioni, per offrire un quadro il più esaustivo possibile di una attività ultra decennale. Il 31 sera il musicista è atteso a mezzanotte nella basilica di Santa Maria dei Servi, per la presentazione di un’opera inedita, pensata proprio per lo spazio di preghiera cittadino. Il titolo è ‘The Hermetic Organ-Office nr 29’, concerto per organo e sassofono.

"Sono sempre stato un grande fan dell’organo – ha dichiarato Zorn –. La visione del Fantasma dell’opera, ascoltare quella musica folle quando avevo 9 o 10 anni, è uno dei motivi che mi ha portato a essere un musicista. L’organo è come un’orchestra, ed è la ragione per cui lo amo. È uno strumento davvero potente. Suonando un’unica nota, se selezioni i registri giusti, puoi far tremare le pareti della chiesa". Quello bolognese è uno dei suoi rarissimi concerti in una chiesa.

La programmazione di Angelica prosegue sino al 14 dicembre. Programma completo su https:aaa-angelica.comaaa