Ai Teatri di Vita si danza la tragedia ’Beauty of the Beast’

Va in scena ai Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485), in prima nazionale da oggi a domenica, ’Beauty of the Beast’, uno spettacolo di danza con gli occhi del protagonista ucraino, che racconta l’eredità russa tra la bellezza del ballerino e la bestialità del soldato. Protagonista il danzatore e coreografo Anton Ovchinnikov, che si confronta proprio con il suo mito (il balletto e la cultura russa) e al tempo stesso con la nuova realtà, in una performance che è danza, critica, atto politico, e trascende la stessa guerra in Ucraina per diventare riflessione sul corpo nella sua ambivalenza tra ’beauty’ e ’beast’. La performance nasce dalla poesia ’New Russian Ballet’ (nuovo balletto classico) scritta dallo stesso coreografo agli inizi dell’invasione dell’Ucraina, nel marzo 2022.