Ai volontari della sicurezza un’ambulanza e un pick up

La Pubblica assistenza e la Protezione civile di Crevalcore da oggi hanno in dotazione due nuovi mezzi ultra moderni. Nei giorni scorsi, nello spazio esterno della sede della due associazioni in via Candia, alla presenza del sindaco Marco Martelli, del direttore Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Oscar Dell’Arciprete e del responsabile Protezione civile provinciale Gianni Posillipo, sono state inaugurate la ‘Crevalcore 48’, ambulanza per l’emergenza e la ‘Crevalcore 50’, pick up specifico per la Protezione civile.

"Ancora una volta – dice Giovanni Di Girolamo, presidente della Pubblica assistenza di Crevalcore - la nostra associazione di volontari dimostra grande vitalità. La sua crescita esponenziale di questi anni conferma una volta di più la volontà di proseguire l’attività nei migliore dei modi, tanto che partirà la campagna di adesione alla Protezione civile". La Pubblica assistenza è un’associazione di volontariato nata nel 1985 che conta un centinaio di aderenti, cinque ambulanze, tre pulmini per il trasporto disabili e due furgoni. E’ convenzionata con l’Ausl di Bologna ed è coordinata dalla centrale operativa 118 Emilia Est per il servizio di soccorso sanitario di emergenza – urgenza dalle 7 alle 24 di tutti i giorni. Da oltre quarant’anni offre supporto a chi ha difficoltà a spostarsi, persone che non sanno come raggiungere un ambulatorio o un ospedale per effettuare terapie e visite. E può essere presente in occasione di eventi e manifestazioni.

"La difficoltà – continua Martelli - nella quale versa la sanità, a causa dei tagli finanziari del governo, trova risposta anche nell’attività quotidiana di questa associazione che con il proprio lavoro contribuisce a mantenere la sanità della nostra regione ai massimi livelli nazionali. Non posso che augurare alla Pubblica assistenza di Crevalcore e al presidente Giovanni Di Girolamo un buon lavoro con l’auspicio che a breve si possano creare le condizioni per un’ulteriore crescita". E sul tema, a settembre dovrebbero partire i lavori della nuova sede, più grande, della Pubblica assistenza e Protezione civile nell’area dove erano ospitate le scuole prefabbricate nei pressi del centro sportivo.

Pier Luigi Trombetta