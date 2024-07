Ail Bologna ricevuta da Mattarella: "Un premio per staff e volontari"

Emozione al Quirinale. Una delegazione Ail Nazionale è stata ricevuta nella Sala Sebastiano Ricci dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è avvenuto in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e per celebrare i 55 anni di attività dell’associazione. Il capo dello Stato ha accolto il presidente nazionale Ail Giuseppe Toro e una delegazione dei Consiglieri di amministrazione dell’associazione, in rappresentanza delle 83 sezioni provinciali Ail, fra cui il presidente di Ail Bologna Gaetano Bergami.

Nel corso del colloquio sono state ripercorse le principali tappe della storia di Ail, i suoi valori, le attività e i molteplici servizi offerti ai malati ematologici; il costante sostegno alla ricerca scientifica quale strumento primario per la cura dei tumori del sangue, e i cui rilevanti progressi hanno contribuito in maniera determinante al miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti.

Bergami ha ribadito che Ail Bologna è la più importante sede provinciale in Italia grazie al suo staff organizzativo e medico e ai 550 volontari che donano gratuitamente il loro tempo e le loro competenze. "La visita al Presidente Mattarella – considera Bergami – è un premio pertutto lo staff Ail Bologna, per tutti i collaboratori e i volontari e anche per tutte le persone e imprese bolognesi che hanno sostenuto la ricerca scientifica effettuata dall’Istituto Seragnoli, ormai punto di riferimento non solo Nazionale ma anche Internazionale". Ail Bologna è nata nel 1992 per desiderio del professor ante Tura e offre sostegno ai pazienti ematologici e ai famigliari e all’attività dell’Istituto di Ematologia Seragnoli del Policlinco Sant’Orsola. Ogni anno sostiene in media il lavoro di oltre 30 Persone impegnate nella ricerca come biologi, biotecnologi, data manager,tecnici di laboratorio e Infermieri di ricerca. Nel 2023 sono stati destinati alla ricerca 1.902.865 euro, 1.139.538 euro all’assistenza.