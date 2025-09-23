Ail, il Gruppo pazienti: "Uno spazio di dialogo"

Una voce, uno spazio di ascolto e di aiuto concreto per i pazienti che affrontano una patologia oncoematologica nasce a Bologna. Per la prima volta in Italia, dalla sezione bolognese di Ail prende vita un Gruppo pazienti, con l’obiettivo di dare parola a malati, caregiver e famiglie, condividendo esperienze e favorendo il dialogo. Dopo i premi riconosciuti dall’Università Bocconi negli ultimi due anni per il bilancio sociale certificato, Ail Bologna lancia ora questo nuovo punto di supporto: "Tutti noi siamo, me compreso, o ex pazienti o familiari di ex pazienti – spiega il presidente, Gaetano Bergami – e questo ci permette di avere una conoscenza diretta delle patologie e dei bisogni ad esse connesse. Il nostro obiettivo è creare una rete di dialogo e condivisione e fornire aiuti concreti mettendo in campo servizi gestiti da professionisti".

"I membri del gruppo porteranno nei meeting l’opinione e il pensiero di chi ha vissuto la malattia – prosegue il professor Pierluigi Zinzani, Direttore del Programma Dipartimentale Diagnosi e Terapie dei Linfomi e delle Sindromi Proliferative all’Istituto di Ematologia Seragnoli del Sant’Orsola – è un aspetto importante, che ci avvicina a quanto già accade nelle Agenzie del farmaco negli Stati Uniti e in alcuni Paesi del Nord Europa: l’Fda o l’Ema, quando valutano l’ingresso di un farmaco sul mercato, prevedono al tavolo la presenza di un rappresentante dei pazienti, che porta la sua testimonianza diretta sull’efficacia della cura. La nostra azione va esattamente in questa direzione".

A guidare il nuovo organismo sarà un comitato di indirizzo formato da ex pazienti o familiari, tra cui il senatore Marco Lombardo, e i dottori Giampiero Garuti, Aurelio Luglio e Gianantonio Rosti. Il nuovo Gruppo pazienti prevede incontri periodici di supporto moderati da psicologi Ail, percorsi di formazione sui diritti, sulla gestione degli effetti collaterali, sugli stili di vita e sulla ricerca scientifica, tavoli tematici dedicati (giovani pazienti, caregiver, lungo-sopravviventi), un approfondimento sul recupero attraverso esercizio fisico post trapianto, la raccolta sistematica dei bisogni attraverso questionari e report annuali, fino a un dialogo costante con istituzioni e professionisti.

Alice Pavarotti