Air Jordan, che passione. La collezione di Evangelisti

Bologna, 17 ottobre 2023 – Il primo modello, le mitiche Air Jordan I di colore rosso e nero, è arrivato nel 1985. Il brand sportivo Nike voleva rivoluzionare il mondo delle ‘sneakers’ (le moderne ‘scarpe da ginnastica’) e decise di puntare tutto su un giovane prospetto dell’Nba, la lega americana di basket professionistico, che indossava la canotta numero 23 dei Chicago Bulls: ‘sua altezza’, Michael Jordan. Ma le scarpette indossate sul parquet da MJ erano destinate a diventare qualcosa di più grande di un semplice paio di calzature da gioco, così come chi le portava era destinato alla grandezza. Oltre il parquet, oltre la linea dei 3 punti, oltre il campo da pallacanestro, le Air Jordan sono diventate simbolo di una generazione, di un retaggio culturale.

Un fenomeno diventato mondiale e arrivato ai piedi delle più grandi celebrità (da Travis Scott a Kylian Mbappé, solo per citare due nomi), che sotto le Torri trova casa da Back Door Bottega, negozio specializzato in piazza Galilei. Uno dei collezionisti, tra i più grandi non solo d’Italia o d’Europa, ma del mondo, è bolognese e si chiama Marco Evangelisti. È lui l’ospite della puntata odierna del nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’, che potete ascoltare gratuitamente su tutte le principali piattaforme come Spotify, Google e Apple podcast, oltre che, ovviamente, collegandovi al nostro sito ( www.ilrestodelcarlino.it/bologna ). "Quanti modelli ho? Li ho tutti – mette subito in chiaro Evangelisti–. Non tutti quelli indossati personalmente da Jordan, ovviamente, né le tantissime (quasi infinite, ndr ) versioni rilasciate in diverse colorazioni. Ma tutti i modelli di Jordan rilasciati da Nike in quasi quarant’anni, ecco, quelli li ho tutti".

Un tipo di collezionismo "infinitamente ampio", come sottolinea il fondatore di Back Door, tanto da aver portato alla ribalta anche figurine, maglie, memorabilia e non solo, tutto quello che è gravitato intorno alla figura di Jordan. "Oggi il fenomeno segue la moda ed è dovuto a quei modelli di riferimento, del mondo dello spettacolo o della musica, che indossano le scarpe – continua Evangelisti –. Ma c’è ancora una fetta di fan che continua a comprare determinati modelli per passione, non per imitare qualcuno. E questo aspetto, beh, probabilmente non morirà mai". Queste e altre curiosità, raccontate direttamente da chi di Michael Jordan sa tutto, le potete ascoltare nel nostro podcast. Basta inquadrare il Qr Code sul giornale e collegarsi all’indirizzo web.