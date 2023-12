AirBnb, l’affondo di Lepore: "La cedolare secca finanzi le città"

La cedolare secca pagata da Airbnb allo Stato serva a finanziare un piano casa nelle città. "Lo chiediamo come sindaci".

A puntualizzarlo è stato il primo cittadino Matteo Lepore, che ha spedito la richiesta al governo Meloni in vista della legge di bilancio, ieri pomeriggio a margine dell’inaugurazione del presepe nel cortile d’onore del Comune. "Anche a seguito dell’abolizione del reddito di cittadinanza – ha segnalato Lepore – a Bologna purtroppo ci sono 4mila persone, 1.500 famiglie, che rischiano di restare per strada. E gli sfratti sono aumentati. Il Piano per l’abitare del Comune c’è, e sta lavorando. Ma non basta".

Per questo, afferma il sindaco, "serve una politica nazionale per la casa, è fondamentale. E io mi aspetterei anche dalla Finanziaria qualche risorsa in più sulla casa. Come sindaci lo chiediamo". Ad esempio, ha citato Lepore, "è stato appena chiuso un accordo con Airbnb per un impegno forfettario a pagare la cedolare secca. Oltre 500 milioni di euro che Airbnb darà a partire dal 2024 allo Stato. Noi sindaci chiediamo che queste risorse siano date alle città per un piano casa e non messe nella fiscalità generale", ha mandato a dire il primo cittadino.

Il sindaco ha anche avanzato una riflessione sulle povertà, vecchie e nuove. In Italia, ha sostenuto il sindaco, oggi "la priorità è il contrasto alla povertà. Il nostro compito è stare accanto a chi soffre, e non essere contro i poveri – ha sottolineato il primo cittadino –. Bologna vuole fare la sua parte. E’ una città in grande crescita, con grandi investimenti, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche questo Natale saranno circa 1.500 le persone che si rivolgeranno ogni giorno alle mense delle Cucine popolari, della Caritas o dell’Antoniano".