Aiutano gli amici orfani, premiati dal sindaco

La gratitudine dell’amministrazione comunale di Sant’Agata a undici concittadini per aver aiutato nel lavoro la famiglia di Bruno Ansaloni. Lunedì scorso, nella sala consiliare del municipio, il primo cittadino, Giuseppe Vicinelli, ha consegnato gli ‘Encomi solenni’, a seguito di un decreto del sindaco, a un gruppo di cittadini del paese. Gli encomi sono stati conferiti a Lisa Benazzi, Matilde Felicani, Giulia Di Toma, Luca Benazzi, Lorenzo Pignatti, Alessandro Pizzi, Luca Malpighi, Riccardo Campagni, Ivan Ziosi, Matilda Salvatore e Francesca Lauri. "Gli encomi – spiega Vicinelli – sono stati conferiti per meriti civici, per aver concretamente aiutato la famiglia Ansaloni colpita dall’evento tragico e delittuoso che ha portato alla morte del capofamiglia, Bruno stimato e apprezzato da tutti". La notte dello scorso primo giugno, Bruno Ansaloni, imprenditore agricolo di 56 anni di Sant’Agata, era andato a recuperare la figlia a una festa a San Matteo della Decima con la moglie in automobile. E la loro auto fu colpita da un’altra macchina in corsa con alla guida un 22enne di origine marocchina. Una folle fuga per evitare un controllo dei carabinieri. Nello schianto perse la vita Bruno Ansaloni mentre la moglie rimase gravemente ferita e ha dovuto far ricorso a cure mediche per mesi. Questo gruppo di amici – nel periodo successivo a questa tragedia, che ha colpito la famiglia, composta da mamma, papà e due figli, e che ha scosso l’intera comunità santagatese – si è prodigato per aiutare la famiglia Ansaloni intera nella conduzione dell’azienda agricola. "Con gesti concreti – dice Vicinelli –, questi nostri concittadini, hanno aiutato nella conduzione dell’impresa agricola Ansaloni, nel periodo della raccolta della produzione dell’intera annualità. Che se non fatta, avrebbe portato e a una perdita economica decisamente considerevole. Ed è per questo che l’amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, ha voluto esprimere, attraverso l’Encomio, la profonda gratitudine verso questo gruppo di concittadini santagatesi, per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in un momento di difficoltà che ha colpito la famiglia Ansaloni con gesti che rappresentano esempi concreti di altruismo e vicinanza verso il prossimo". E il sindaco aggiunge: "L’encomio è un atto dovuto, perché è importante riconoscere chi dedica in maniera incondizionata il proprio tempo per aiutare il prossimo. E sono fiero del comportamento dei nostri undici concittadini".

Pier Luigi Trombetta