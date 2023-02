Aiutare le imprese con la burocrazia Ascom ha pronto il vademecum

Sicurezza alimentare, licenze, dehors, attestati Haccp, abbonamenti Siae. Aprire un esercizio commerciale, soprattutto per chi è alle prime armi, può sembrare complicato: districarsi tra le maglie della burocrazia spesso diventa una trappola per chi vuole avviare un’attività. Per questo Ascom Bologna, assieme alle federazioni dei grossisti, dei macellai dei dettaglianti, ha messo a punto un vademecum per aiutare gli aspiranti imprenditori a rispettare scadenze e regole, finanziamenti e bandi ai quali si può accedere. Il vademecum è suddiviso in tre opuscoli - commercio alimentare, ingrosso agroalimentare e pubblici esercizi - che verranno distribuiti su tutto il territorio e in tutte le aziende. Questo perché serve buona volontà per aprire un esercizio, ma a volte non basta ed è bene affidarsi alla guida esperta degli addetti ai lavori. I vademecum rispondono dunque a tante domande, dalle più semplici: come aprire un pubblico esercizio e quali sono i requisiti richiesti? alle più tecniche: quali sono le regole da seguire per mantenere i rapporti con i fornitori?.

L’iniziativa nasce dalla spinta del nuovo gruppo Ascom Alimentare che accoglie al suo interno numerose realtà dell’imprenditoria bolognese rappresentate ieri, durante la presentazione del vademecum, da Valentino di Pisa, presidente Fedagromercati, Vincenzo Vottero, presidente Fipe Bologna, Roberto Melloni, presidente grossisti alimentari, Marinella Degliesposti, presidente Fida Bologna e Stefano Casella, presidente di federcarni Bologna. "E’ bene conoscere bene prima cosa significa aprire un’attività, per evitare errori che sono complicati e costosi da correggere. Siamo in una fase in cui i consumi sono ripartiti, con buon finale d’anno per il 2022 e un un buon inizio del 2023. Vogliamo creare le condizioni per evidenziare la positività che è nei dati, ma viene offuscata dal pessimismo generato dalla complessa situazione generale", evidenzia il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli. "Il compito dell’associazione è supportare le imprese nel loro percorso", aggiunge il presidente Enrico Postacchini.