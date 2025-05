Aiutarsi a vicenda tra i banchi di scuola

Durante questa esperienza, abbiamo usato il Cooperative Learning, che significa ’lavoro di squadra’ e ’imparare cooperando’: i ragazzi collaborano unendo le idee per trovare una soluzione unica e condivisa. In ambito scolastico gli studenti si aiutano tra loro. Nella nostra classe, quando abbiamo iniziato disegno tecnico per svolgere le tavole, ci siamo dati una mano perché non riuscivamo a disegnare correttamente e in autonomia. Questo è anche successo in altre materie, come quando abbiamo fatto le presentazioni e abbiamo collaborato unendo le ricerche per creare delle slides con il contributo di tutti. Il ’cooperative learning’ è un tecnica praticata anche dagli adulti, i quali spesso pensano di poter lavorare da soli e faticano a chiedere aiuto e collaborazione. ’Scinthilla’, attraverso vari giochi, mira a far capire che la collaborazione è fondamentale per il raggiungimento dei risultati e che nella vita bisogna cooperare e aiutarsi per raggiungere gli obiettivi.