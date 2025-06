"Aiutate tante persone derubate o scippate"

La campagna ’Porte aperte’ di Confcommercio Ascom sulla sicurezza continua, cosa ne pensa?

"Faccio parte di quei commercianti che hanno proposto questo tipo di iniziativa perché penso che il valore del negozio di vicinato vada salvaguardato in tante maniere che ha anche un grande valore sociale. E crediamo nel rapporto tra le persone, quindi non abbiamo un sito internet", dichiara Luca Sarti, titolare della Drogheria della Pioggia.

Il negozio di vicinato che offre un aiuto a largo raggio, quindi?

"Da quando abbiamo iniziato questo tipo di campagna è già successo più volte che, in collaborazione sempre con le forze dell’ordine, stiamo stati di aiuto si per dare riparo a persone che non si sentivano tranquille, sia a persone che avevano subito un furto".

Ci può raccontare qualcosa?

"Non più tardi di un mese una signora piuttosto giovane era stata derubata del portafoglio: ha avuto una vera e propria crisi di disperazione. Quel giorno mia moglie era passata di qua e ha cercato di tranquillizzarla, l’ha portata dai carabinieri per fare la denuncia. Le è stata di fianco perché questa donna era andata in seria difficoltà".

Altri casi?

"Abbiamo un sistema di videosorveglianza, sia interno che esterno, e spesso con polizia e carabinieri, vengono acquisite le immagini per essere di aiuto alle persone. Non più di dieci giorni fa una donna era stata borseggiata del telefono e con le telecamere, le forze dell’ordine hanno potuto visionare chi stava passando in quel momento mentre la signora passava sotto il portico, davanti al nostro negozio e le hanno portato via il telefono. È un aiuto che penso possa far sentire le persone più tranquille".

Monica Raschi