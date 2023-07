"Aiutatemi, sono qui" Miracolo tra i calanchi

È un lieto fine incredibile quello che, ieri mattina, è arrivato dai calanchi di Casalfiumanese. Proprio qui, sulle cocenti pietre scoscese, in mezzo a rovi e arbusti, i vigili del fuoco, dopo quasi tre giorni di ricerche, hanno ritrovato vivo l’83enne Giano Della Bella. L’anziano, residente a Monterenzio, era uscito di casa, a bordo della sua utilitaria, lunedì mattina e si era diretto nella zona di Casalfiumanese tra via Sconcola e via Valsellustra, proprio lì dove era stata rinvenuta la sua macchina. Della Bella non si era mai allontanato molto da lì, da dove era partito per le sue ricerche e proprio da quella zona impervia, ieri in tarda mattinata, è stato salvato. Le ricerche erano iniziate lunedì sera, in località Croara di Casalfiumanese, nel momento in cui è stata trovata la Fiat Punto parcheggiata nella zona dei calanchi. Nella giornata di martedì le ricerche erano proseguite tutto il giorno da parte delle squadre territoriali del Soccorso Alpino Emilia Romagna stazione Rocca di Badolo, le Unità Cinofile del Soccorso Alpino, i carabinieri, le squadre territoriali dei Vigili del Fuoco e le loro Unità Cinofile.

A queste ingenti forze si era aggiunto anche personale specializzato in topografia dei Vigili del Fuoco, che si è occupato di mappare la zona e suddividerla in aree di ricerca. Le battute di ricerca sono proseguite fino a ieri quando una squadra dei Vigili del Fuoco ha ritrovato il signore grazie alle grida dello stesso. In parte disidratato e sotto choc, ma in buone condizioni considerata l’età, le circostanze e le alte temperature di questi giorni. Per l’evacuazione dell’ottantatreenne è stato mobilitato l’EliPavullo che, con il supporto delle squadre territoriali del Soccorso Alpino della stazione Rocca di Badolo e monte Falco, ha recuperato con il verricello il signore (nella foto) per trasportarlo all’ospedale Maggiore di Bologna dove, in codice di media gravità, ha ricevuto le cure del caso. L’uomo è sempre rimasto vigile e sarà lui a raccontare a vigili del fuoco e forze dell’ordine cosa è successo in quel rovente lunedì, che lo ha poi tenuto bloccato alla Croara. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’83enne si sarebbe recato in località Croara perché è un’area molto conosciuta da appassionati di fossili come lui. Una volta arrivato sul posto Della Bella, che da sempre gira senza cellulare ha parcheggiato la macchina a bordo strada, dove poi è stata trovata, per, poi incamminarsi alla ricerca di qualche ‘tesoro’ sepolto e forse scivolando.

Zoe Pederzini