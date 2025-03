"Aiuteremo i paesi nelle spese post alluvioni"

La Regione, nelle persone del presidente Michele de Pascale e della sottosegretaria Manuela Rontini, in visita tra Monghidoro, Loiano e Monterenzio, fortemente colpite dalle ultime alluvioni, per il piano di ricostruzione. Prima tappa Monghidoro per una visita ai dissesti di Pallerano, via delle Rimembranze e via Valgattara. Seconda tappa Loiano, in particolare nelle località di Molino Mingano, Gragnano, Pianazzoli e Fornace. Infine, ultima tappa a Monterenzio, con sopralluoghi in via della Lamma e via Monterenzio Chiesa.

"Conosciamo bene il dramma dell’Appennino, colpito negli ultimi due anni da danni ingentissimi, con frane e dissesti che hanno letteralmente cambiato la morfologia del territorio – hanno commentato de Pascale e Rontini (nella foto sopra con la sindaca di Monghidoro, Barbara Panzacchi) –. Già all’indomani degli eventi di maggio 2023, la Regione ha avviato un censimento delle frane e degli smottamenti, tutt’ora in corso: si tratta di fenomeni in continua evoluzione che restano sotto un attento monitoraggio. Il presidio del territorio montano e delle comunità che lo abitano rappresenta per noi una priorità indiscussa, anche perché alla messa in sicurezza della montagna è strettamente connessa quella della pianura". Attraverso il primo piano degli interventi urgenti di ottobre 2024, la Regione ha sostenuto con 3.500 euro l’amministrazione di Loiano per le spese di accoglienza della popolazione sfollata presso alloggi temporanei. La Regione ha, poi, posto all’approvazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile due interventi a Monghidoro: in località Volande il ripristino della viabilità interessata da un movimento franoso, per 30mila euro, e in via Rimembranze, con la ricostruzione della scarpata stradale con opere di ingegneria forestale, per 50mila euro. Questo è quanto è stato riconosciuto su un fabbisogno richiesto di 150mila euro.

L’ulteriore necessità, avanzata sempre dal Comune, di 250mila euro per il ripristino, sempre nella stessa via, di un muro e della messa in sicurezza del piano viario non è stata riconosciuta. È stata poi trasmessa una ricognizione alla presidenza del Consiglio dei ministri: si tratta di interventi necessari sempre a Monghidoro in via Pallerano e via Valgattara.

Nella ricognizione rientrano circa mille euro di spese di assistenza per la popolazione e due somme urgenze sul territorio comunale di Monterenzio (una da 300mila euro per ottobre, l’altra da 200mila euro per i danni di settembre). In termini di viabilità a Loiano sono stati finanziati interventi (Molino Mingano, Gragnano) per 5,4 milioni di euro circa. A Monterenzio, infine, sono stati finanziati interventi per circa 3,4 milioni in località Rio via Lamma e via Lamma, e per 1,6 milioni in via Monterenzio Chiesa.

Zoe Pederzini