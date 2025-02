Aiuti ai negozianti, patto tra Ubcc e Codacons

Il Codacons al fianco di Una Bologna che cambia (Ubcc). L’unione celebrata nel quartiere Savena, riguarderà le vertenze di esercenti e cittadini dopo i danni subiti da cantieri e alluvioni. "I nostri associati potranno contare sulla più importante associazione che tutela i diritti di utenti e consumatori. C’è speranza per salvare la nostra città", fa sapere Giorgio Gorza, presidente Ubcc. Sicurezza e degrado, aumento dei biglietti del bus, piano urbanistico e alluvione. Questi sono alcuni dei temi contenuti nell’accordo, formalizzato alla presenza dell’avvocato Bruno Barbieri, presidente regionale del Codacons.

"Siamo al fianco dei commercianti bolognesi danneggiati dai lavori del tram, sia per ottenere un adeguamento dei ristori sia per aiutarli a superare eventuali situazioni di tensione finanziaria e sovraindebitamento", sottolinea. Infatti il tema principale da cui parte Ubcc sono proprio i ristori ai negozianti colpiti dai cantieri: "A fronte di cali di vendite da maggio 2024 i ristori della Camera di Commercio saranno concessi solo ad ottobre 2025, un anno e mezzo dopo – riferisce il delegato di Ubcc Alessandro Guidetti, presente alla stipula dell’accordo con alcuni rappresentanti di attività del centro storico e altri membri di Ubcc –. Molte imprese non arriveranno neanche a beneficiarne...".

Gorza poi annuncia che a maggio "Ubcc rivelerà il suo candidato alle prossime Comunali. Vogliamo avere il tempo di portare al voto coloro che sono stanchi di questa giunta – afferma –. Un sostegno dai partiti? Manterremo un’identità civica". Questo perché "serve un cambio di passo", concorda Mirko De Carli (Popolo della Famiglia): "La giunta ascolti le proposte anche di chi non governa", dice. Infine Gorza attacca il sindaco Matteo Lepore: "Noi non siamo un’organizzazione manovrata dalle destre. Col capogruppo di FdI Galeazzo Bignami abbiamo condiviso idee comuni, ma nel recente passato ci sono state divergenze, rimanendo però in dialogo".

g. d.