Aiuti alle famiglie, l’impegno della giunta

Dal welfare alla prevenzione del dissesto idrogeologico, passando per la riqualificazione dell’ambiente, la cultura e l’attività motoria. Il rendiconto amministrativo del comune di San Benedetto Val di Sambro per l’anno 2022 si è chiuso con oltre 8 milioni di finanziamento per diversi progetti. Ripulito da quelli che sono i termini e le procedure burocratiche, si tratta del documento su cui si basa il bilancio dell’anno successivo, vale a dire del 2023.

"I finanziamenti ricevuti – spiega il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni – sono inevitabilmente frutto di un grande lavoro di squadra svolto da tutti i dipendenti dell’ente. Questa cifra è per noi elevatissima, basti pensare che è più alta dell’intero bilancio dell’Ente, aspetto questo che dà la portata di un lavoro che, per altro, si è andato a sommare all’azione ordinaria del Comune la quale è comunque proseguita, andando ad aumentare i carichi di lavoro di ognuno. Per questo ringrazio i dipendenti e ringrazio anche i cittadini per averci accompagnato in questo percorso".

Molti dei progetti finanziati hanno al centro la famiglia, con agevolazioni incrementate al crescere del numero di figli componenti il nucleo familiare, e dei nuovi residenti, mentre sul fronte del welfare si segnalano il nuovo progetto socio occupazionale al centro di Sant’Andrea e soprattutto l’avvio a Montefredente del servizio dedicato alla prima infanzia, una vera novità per il territorio.

"Nonostante il periodo complesso – conclude Santoni – siamo comunque riusciti a portare avanti tutte le azioni amministrative, a non aumentare i tributi e a fare diversi interventi pubblici. Ora ci aspettano alcuni anni nei quali dovremo attuare i tanti progetti lanciati: sarà altrettanto impegnativo, ma sono sicuro che sarà anche altrettanto soddisfacente".

Tra gli interventi sul patrimonio comunale va evidenziata la riqualificazione dell’argine di Castel dell’Alpi e la creazione del nuovo parco pubblico ‘Valerio Pasqui’ a Ripoli, opere a cui si affiancano la riqualificazione energetica del municipio e delle scuole di Pian del Voglio e la creazione dei marciapiedi e del ‘Parco dello Sport’ a San Benedetto.

Massimo Selleri