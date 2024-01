Aiuti alle famiglie, slitta il termine

Slitta al 19 febbraio per via dei ritardi nelle attestazioni Isee necessarie il termine per partecipare all’avviso pubblico che prevede la concessione di contributi economici da parte del Comune di Casalecchio con lo scopo di contrastare gli effetti della crisi economica e dell’aumento dei costi degli approvvigionamenti di materie prime sulla ita delle famiglie. A disposizione la somma complessiva di 200mila euro per i residenti di cittadinanza italiana o europea o con permesso di soggiorno di almeno un anno. Possono partecipare anche nuclei familiari formati da un solo componente. Ma non possono partecipare invece i titolari di reddito di cittadinanza o redditi di inclusione, nè i proprietari di un veicolo di lusso immatricolato negli ultimi 5 anni di potenza superiore a 251 c.v. o 185 KW. Il reddito ordinario ai fini Isee deve stare fra 5mila e 20mila euro.