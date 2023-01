Aiuti per l’affitto, passa l’ordine del giorno Ma l’opposizione non vota la misura

Il Consiglio comunale prende posizione affinché "si reintegri e aumenti adeguatamente la dotazione finanziaria almeno su base triennale del fondo sociale per l’affitto e del fondo per la morosità incolpevole". L’aula di Palazzo D’Accursio ha approvato un odg, presentato da Detjon Begaj (Coalizione civica), che impegna il sindaco Matteo Lepore sollecitandolo a "intervenire urgentemente". Il documento è passato con 22 voti del centrosinistra (Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu Conti, Articolo 1, Verdi) e 11 non votanti tra Fdi, Lega, Bologna ci piace e Fi. Tra i banchi di Fdi, Felice Caracciolo è stato tentato dall’odg: "Io voterei a favore – dichiara –, ma a livello di risorse "la coperta è stretta e non è possibile fare tutto".