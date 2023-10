"Aiuto, ho fame". Accolto in caserma

"Ho fame". Si è presentato dicendo solo queste parole alla stazione carabinieri Navile. Diciassette anni, tunisino, il minore straniero non accompagnato è arrivato l’altra sera a bussare alle porte dei militari dell’Arma per chiedere aiuto. I carabinieri hanno informato della presenza il Pris che, avendo il ragazzo più di 16 anni, non lo ha preso in carico. Così i carabinieri, dopo aver dato da mangiare al giovane che si era allontanato da una struttura di Castelvetrano e negli scorsi giorni era già stato identificato a Padova, lo hanno tenuto in caserma per la notte, evitando che potesse mettersi in pericolo o nei guai, senza un posto dove andare. Ieri il ragazzo è poi stato accompagnato in un hub per minori. L’episodio non è isolato: già negli scorsi giorni altri minori avevano chiesto ospitalità in caserma.