Aiuto psicologico a medici e infermieri

Avrebbe compiuto 43 anni Manuele, scomparso l’anno scorso a causa di una lunga malattia. Anni di cure e mesi di terapie salvavita, che hanno finito per creare un legame molto stretto tra lo stesso giovane e il personale sanitario del Maggiore. È per questo che la famiglia di Manuele, per ricordarlo e festeggiare il suo compleanno, ha voluto fare una donazione al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale, per implementare il supporto psicologico proprio a favore di quei professionisti che ogni giorno lottano per la vita dei pazienti. L’assegno di 2.350 euro, esito di una raccolta fondi, è stato consegnato ieri mattina al reparto che si trova al dodicesimo piano del Maggiore dalla sorella di Manuele. La prima diagnosi della malattia, il gioane, l’aveva ricevuta a 15 anni e per ben 17 anni è stato seguito dai medici e infermieri della dialisi. Poi l’approdo in Terapia intensiva.