Al Bano: "Tornerò in Russia quando ci sarà pace"

di Pierfrancesco Pacoda

Parla di tour internazionali, Al Bano, di una carriera fatta di grandi successi in giro per il mondo, di collaborazioni con i protagonisti della musica. Ma l’emozione profonda arriva solo quando racconta della sua terra, della casa di famiglia a Cellino San Marco, che è ancora adesso il cuore della sua esistenza, umana e professionale. Il cantante si esibisce questa sera al Teatro Celebrazioni di via Saragozza con lo spettacolo ’È la mia vita’, che precede la festa per i suoi 80 anni il 18 maggio all’Arena di Verona con ’Al Bano 4 volte 20’.

Al Bano, una vita, la sua che non avrebbe potuto essere differente.

"Da quando ho memoria, da quando ero un bambino la canzone era per me lo strumento naturale di comunicazione. Avete presente i canti blues nelle piantagioni di cotone in America? A Cellino, se non con il cotone, ma con il tabacco e i vigneti era lo stesso. Il canto alleviava le fatiche del lavoro della terra ed era l’unico intrattenimento a disposizione, in una casa dove non c’era la televisione e nemmeno la radio. Così, per distrarci, cantavamo. Musica popolare, quella della tradizione, quella che molti decenni dopo, con la pizzica, è diventata di moda".

Una casa, quella dove è cresciuto, che lei non ha mai lasciato.

"Se la lasciassi non sarei più l’artista che sono, Tutto, per me, proviene da lì. Quella casa non è solo il simbolo dell’identità famigliare, ma è la mia vera fonte di ispirazione. È solo lì che mi ricarico realmente, che rinnovo le energie che, a 80 anni, mi consentono si salire sul palco. Una casa essenziale, che non è mai stata toccata: non c’è il riscaldamento e i bagni sono esterni. Questo stupisce sempre gli ospiti che arrivano per la prima volta. Poi si rendono conto del legame strettissimo di quel luogo con le mie canzoni".

Canzoni che hanno fatto la storia del pop.

"Sono molto orgoglioso di una carriera nella quale la musica leggera è stata solo una parte. Io ho cantato su musiche di Mikis Theodorakis, nel disco ‘Concerto classico’ ho interpretato le arie di Offenbach e di Puccini, rimanendo in Austria per quattro settimane al primo posto delle classifiche. E sapete chi mi consegnò i dischi di platino?".

No…

"Placido Domingo e Jose Carreras. Poi per molti sono sempre quello delle melodie leggere".

Che però le hanno portato una immensa fortuna.

"Il merito è di una mia dote che immodestamente mi riconosco, quella di essere, come mi auto definisco, un ‘neo psicologo’, sono capace di entrare nel cuore degli spettatori, comprendere le loro aspettative e soddisfarle. Per questo non preparo mai una successione dei brani di un concerto, ho bisogno di improvvisare, di parlare, di personalizzare ogni serata".

Chi è stato o importante per la sua carriera?

"Adriano Celentano, sicuramente. Lui è stato il primo a credere in me, giovane immigrato dal sud a Milano che sopravviveva lavorando nei bar. Essere entrato nel suo Clan è stata la mia grande occasione".

È vero che continua a ricevere molte richieste per cantare in Russia?

"Sì, è vero, sono in tantissimi a volere un mio ritorno dal vivo a Russia. Ma non ci penso assolutamente. E non per una mancanza di rispetto verso il popolo di quella terra che mi ama, ma per tenere fede al mio spirito pacifista. Verrei meno ai miei principi".

Lei è stato già ospite di Putin. "Ho cantato per lui cinque volte. Ma da quando è scoppiata la guerra mi sono dissociato dalla politica russa. Tornerò da loro solo per festeggiare lo scoppio della pace".

Dopo Bologna il 18 maggio sarà all’Arena di Verona per uno spettacolo che verrà poi trasmesso da Canale 5.

"Sarà una festa di compleanno con i miei figli, tantissimi amici con i quali ho avuto l’onore di suonare, come Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. E naturalmente festeggerà con noi anche Romina Power".