Al bar invece che al lavoro in ospedale: nei guai

Un giro al bar, la spesa al supermercato, un salto a casa. Spostandosi anche in auto e allontanandosi dall’ambulatorio dove lavorava. A volte anche senza timbrare il cartellino. Una consuetudine ormai, quella di un tecnico radiologo in servizio in un ambulatorio di un comune dell’hinterland bolognese, che è finita nel mirino dei carabinieri del Nas di Bologna. Che così, dopo diversi mesi di pedinamenti e monitoraggi nel 2024, hanno denunciato il dipendente pubblico dell’Ausl "per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio". La procura ha chiesto il rinvio a giudizio e ora lui rischia il processo. E adesso l’uomo, di mezza età, ha anche perso il lavoro.

L’azienda sanitaria infatti, fa sapere, che "ha già provveduto a risolvere il rapporto di lavoro dopo un procedimento disciplinare e ha segnalato il caso alla procura contabile". Perché l’ormai ex tecnico radiologo lo stipendio lo prendeva intero ma "lavorava il 25% in meno, in media, di quanto doveva e dichiarava", fanno sapere dai carabinieri del Nas di Bologna. Un tempo durante il quale pensava a risolvere le sue faccende private. Supermercato e altre attività commerciali, ma anche momenti di relax al bar. Tanto che l’indagine dei militari è scaturita proprio da anonime segnalazioni, provenienti sia dall’ambiente lavorativo che non. E così i carabinieri del Nas hanno iniziato a svolgere le indagini "con metodi classici e precisi, con pattuglie che controllavano i suoi orari e i suoi movimenti".

Osservazioni che consentivano di raccogliere così indizi di colpevolezza a carico del lavoratore in questione, il cui “modus operandi” si concretizzava "nell’abituale e reiterato allontanamento dal luogo di lavoro, senza attestare l’orario di uscita tramite gli appositi dispositivi elettronici centralizzati previsti dal datore di lavoro. La timbratura di uscita veniva certificata falsamente solo a distanza di diverse ore presso altre strutture pubbliche, diverse da quelle di abituale lavoro, o con autocertificazioni per mezzo di applicativi informatici aziendali. In diverse circostanze l’indagato, durante

l’orario di lavoro, veniva notato dai militari operanti all’interno di bar, supermercati e altre attività commerciali intento a svolgere faccende di natura privata".

Nicholas Masetti