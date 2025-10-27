Al Belluzzi Fioravanti scatta la settimana corta. Il preside: "Così riduciamo il rischio burnout"

Settimana corta, dal lunedì al venerdì, all’Iis Belluzzi Fioravanti a partire da settembre 2026. Per di più senza rientri pomeridiani: campanella d’ingresso alle 8, mentre quella d’uscita, per tre giorni è alle 13,30 e per due è alle 14,25. Ora il fischio finale, per tutti, era alle 14 con il sabato in classe. Una riorganizzazione possibile grazie all’ora portata a 55 minuti. Il tutto è stato portato in Collegio dei Docenti e poi in Consiglio di Istituto dove è approvato con quindici voti favorevoli e tre contrari. Una rivoluzione voluta dal nuovo preside, Marco Ortu (foto), arrivato in via Cassini a settembre. Lezioni dal lunedì al venerdì non sono certo una novità nel panorama scolastico bolognese dove i cinque giorni sono operativi in molte superiori: Iis Serpieri, liceo Laura Bassi, Iis Luxemburg, Ipsas Aldrovandi Rubbiani, Iis Manfredi Tanari, Iis Scappi di Castel San Pietro e Iis Giordano Bruno di Budrio. Ora la palla passa a Tper che deve mettere mano agli orari degli autobus. Una questione non da poco poiché alcune linee servono più scuole: Belluzzi, liceo Da Vinci succursale (accanto al Belluzzi) e sede a Casalecchio e Itcg Salvemini, sempre a Casalecchio. Nel frattempo il preside ha scritto a Città metropolitana, Comune e Tper per informarli del cambiamento che "mira a favorire gli apprendimenti degli studenti. La scelta è motivata dalla volontà di garantire un tempo scuola più intenzionale e concentrato. Dal punto di vista didattico e pedagogico, una didattica intensiva e la riorganizzazione degli orari possono favorire lo sviluppo di importanti competenze". Sul fronte del benessere, poi, "la settimana corta è riconosciuta come un modello capace di migliorare il benessere complessivo degli studenti e del personale. Un’adeguata pausa previene il sovraccarico cognitivo, riducendo il rischio di burnout e migliorando la memorizzazione".