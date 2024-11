Al bolognese Burani il premio per il corto ’Playing God’

Il 24Frame Future Fest si è concluso nel weekend e sono stati assegnati i premi. ’A Black Butterflies’ di David Baute ha vinto come miglior lungometraggio, e a vincere per il miglior cortometraggio è stato Matteo Burani, bolognese classe 1991, con ’Playing God’: il piccolo film (nella foto) prodotto dalla sua società Studio Croma e distribuito da Sayonara, che vede l’uso dell’argilla per i personaggi e la tecnica della stop motion (passo uno) per animarli, sta facendo un bel bottino di premi in giro per festival (l’Audiance Award per il miglior corto d’animazione al San Sebastián Horror and Fantasy Film Festival ad esempio). Un bell’esperimento di ’claymotion’, come viene chiamata la tecnica, qui messa a punto da Arianna Gheller, in cui uno scultore modella e porta in vita nel suo atelier, una scultura di argilla dalle fattezze umane ma mostrificate dalle imperfezioni, dove si osservano con curiosità e intrigo anche le ditate lasciate dalla plasmazione della plastilina. Una volta presa coscienza di sé la statua vivente si ritrova circondata da altre creature di argilla. Un racconto sul contrasto inconsapevole tra creazione e distruzione, scelta e destino, amore e ossessione. Il cortometraggio, grazie alla magia dello stop motion, mette in luce le ombre della nostra società contemporanea. Playing God avrà una proiezione giovedì 14 novembre al Modernissimo in occasione di Visioni Italiane e proprio la direttrice Anna Di Martino ha recentemente intervistato l’autore che ha dichiarato: "L’idea di Playing God nasce dal mio profondo legame con l’arte classica e dalla mia passione per il cinema, in particolare per il genere horror e body horror. Da pittore e scultore realista, sono sempre stato affascinato dal processo di creazione artistica, dall’atto di dare vita a qualcosa di inanimato".

Benedetta Cucci