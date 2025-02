Al Botteghino super festa dopo l’alluvione

Cento anni sul territorio. Cinque generazioni al servizio della popolazione del Botteghino di Zocca, e di tutta la Val di Zena. Ha rialzato le serrande lo storico bar trattoria Al Botteghino della famiglia Lazzarini. L’attività, che ha festeggiato la riapertura con una serata organizzata da Confcommercio Ascom, è tornata alla vita di tutti i giorni dopo i pesanti danni dell’ennesima alluvione, quella di ottobre. Sono immagini che ancora commuovono quelle che mostrano Fabrizio Lazzarini, gestore di quinta generazione, con la sorella Ines: la notte del 20 ottobre scorso lui e la sorella, per mettere in sicurezza i genitori, che lavorano alla trattoria e vivono lì a fianco, li barricarono in cucina, su tavoli rialzati mentre l’acqua continuava a salire. Ma non hanno mollato, e soprattutto, dalla loro impresa di famiglia, non se ne sono andati. Da lì, anzi, nei giorni e mesi seguenti, nonostante fosse tutto sottosopra, si sono messi a disposizione di tutta la vallata: di chi doveva tornare a casa per vedere cosa fosse rimasto, mandando ruspe e trattori avanti e indietro, fornendo sacchi di sabbia, preparando caffè, come potevano, a volontari, alluvionati e Protezione civile, fungendo da quartiere generale per amministrazione e soccorsi in quel tratto di territorio di cui non era rimasti più nulla.

Ma quanto di più prezioso hanno donato, in quel difficile periodo, e lo abbiamo visto con i nostri occhi, è il sorriso: una parola di conforto, di speranza in una tragedia che loro stessi, in prima persona, stavano vivendo, più forte che mai, per la terza volta in un anno e mezzo. Ed è per questo che, per la riapertura, la famiglia Lazzarini, sotto al banco dei caffè, ha voluto mettere un’insegna nuova, con i girasoli: "Crediamo che questo fiore simboleggi il nostro spirito – spiega Fabrizio –. Siamo alla ricerca costante del sole, che alla fine arriva sempre". E proprio per l’impegno profuso dalla famiglia Lazzarini, vero punto di riferimento per il territorio, Confcommercio Ascom e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) li ha voluti premiare con una targa: "Per la determinazione, la passione e la professionalità con cui al Botteghino bar trattoria esalta i sapori della cucina tradizionale bolognese, rappresentando un punto di riferimento e di aggregazione per la comunità".

Alla serata, oltre a tutta la famiglia Lazzarini, era presente il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, insieme agli assessori Silvia Neri e Daniel Bertarelli, il presidente Ascom, Enrico Postacchini, il direttore generale Giancarlo Tonelli, la delegata locale Ascom, Silvia Ferraro, quella di San Lazzaro, Lina Galati Rando e quello della Valsmoggia, Medardo Montaguti. Presente anche, oltre alla giunta Confcommercio, il presidente Fipe Bologna, Roberto Melloni.

Zoe Pederzini