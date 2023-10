Al Bravo Caffè due serate con Nik West

Doppio concerto, stasera e domani al Bravo Caffè con la bassista e cantante americana Nik West, in una delle due tappe italiane. Di fatto, uno degli appuntamenti più importanti di questa parte di stagione per il locale di via Mascarella. Già ospite dell’Umbria Jazz Festival e di Ravenna Festival, è una delle musiciste più interessanti ed originali della sua generazione. Inoltre, al suo indiscusso talento musicale si aggiunge uno straordinario e coloratissimo look che, inciso, le ha procurato un numero ragguardevole di copertine.