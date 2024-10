Al Bravo Caffè inaugura una stagione di grandi firme

Che cosa c’è di più gratificante per un piccolo club che poter reggere il confronto con le venue più famose d’Italia come il Blue Note e la Casa del Jazz condividendone i palinsesti da piani alti? Se lo chiede Max Cattoli, titolare del Bravo Caffè, che nell’annunciare il cartellone autunno/inverno sottolinea come non sia più tempo di fare solo bebop, meglio puntare anche su rassegne collaudate e di qualità dei diversi stili musicali. Il che non toglie che la "cave" di via Mascarella si proponga come un hub pluri-attrattivo, basti pensare ai prossimi cinque concerti in quota Bologna Jazz Festival, da Flavio Boltro con il progetto Mi-Ton in quintetto (30 ottobre) a Monica Salmaso (il 31), che fa jazz brasiliano; dall’eccelso Christian McBride (3 novembre alle 14.30), guru del contrabbasso vincitore di sei Grammy, a Richard Bona (11 novembre), tra i grandi bassisti compositori in attività e a Bill Evans con la VansBand All Stars (il 12), che a 22 anni incise con Miles Davis The Man With The Horn.

Un calendario eclettico inaugurato stasera alle 22 (replica domani) da Greg Howe, chitarrista di Michael Jackson e Justin Timberlake con la bassista indiana Mohini Dey (collaborazioni con Quincy Jones e Willow Smith). Domenica c’è Aymée Nuviola, "la Regina di Cuba". Palco poi per Fabio Concato (14 e 15), quindi per i Dirotta Su Cuba (17) con Simona Bencini. Rendez-vous di magia dei Ghost-Note (21), gruppo della galassia Snarky Puppy. Data intrigante con lo scrittore Irvine Welsh (29): alle 18 proiezione del film Trainspotting al Cinema Odeon, alle 22 presentazione del suo ultimo libro Resolution (modera Enrico Brizzi).

A novembre tocca a Karima (6) in duo con Paolo Frassi; Ida Nielsen l’ultima bassista di Prince e i suoi Funkbots (13), Toninho Horta Trio (17). Luci su un’altra "première femme", la cantante afro-giapponese Judith Hill (18) vocalist di Michael Jackson e di Prince che presenta Letters from a Black Widow. Attesa per Corrado Rustici (26), chitarrista e produttore che ha collaborato con Aretha Franklin, Whitney Houston ed Herbie Hancock, ma anche con Zucchero, Renato Zero e Ligabue. A seguire gli Aires Tango. A dicembre Silvia Mezzanotte, Joe Barbieri e Alberto Bertoli con un omaggio al padre. Ultimo crack il trio League di Steff Burns (il 15).

Gian Aldo Traversi