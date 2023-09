Al Bravo Caffè. Samantha Iorio cavalca il cinema

Samantha Iorio? Questione di ’instinctive grasp’, ovvero adesione dei sensi a quello che di trascendentale può regalare il jazz, nella scia di Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald. La cantante che ha diviso la ribalta per anni con Mario Biondi, Incognito, Jeff Cascaro, Alain Clark e alcuni dei jazzmen italiani più esclusivi, stasera dalle 22 esplora al Bravo Caffè le colonne sonore più note delle serie cinematografiche, pescando fra quelle che hanno segnato la storia della settima arte dagli Anni 50 a oggi. Vocalizzi che includono Nancy Sinatra, Shirley Bassey, Gladys Knight, Paul Mc Cartney, Adele e Sam Smith. Un concerto che è parte del suo programma originale ’Mission Impossible Project: 007 vs Pulp Fiction’. Spartiti affidati ai leggii, con spicchi improvvisativi, che includono brani come ’You never can tell’, sferzate di adrenalina allo stato liquido. L’accompagnano Rita Bacchilega (piano), Nando De Luca (basso), Gianni Satta (tromba) Piero Marras (chitarre) e Alberto Venturini (batteria). Rigorosamente in smoking e tight a nobilitare il palco.

g.a.t.