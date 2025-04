Al Bravo Caffè si suona per i Police e Bob Dylan

Due serate per altrettanti omaggi ai grandi del pop e del rock. Stasera alle 21,45 al Bravo Caffè sale sul palco Luciano Iocolano con ’C.S.I. the Police experience’: il musicista, di stanza a Bologna, sarà affiancato da Simone Cecchi alla batteria, Andrea Nigro alla chitarra e Francesco Parini alla voce. Un viaggio nella musica dei Police, dall’energia dei primi anni alla raffinatezza della maturità artistica.

Domani sera invece alle 22 Romano Reggiani & His Band propongono ’Bob Dylan–Una rivoluzione rock’. Con Michele Tavian alle chitarre elettriche e acustiche, Nicola Ruggeri al basso e Riccardo Frisari alla batteria e percussioni. Un tuffo nella New York degli anni ’60, che ha cambiato per sempre il modo di scrivere e di pensare.