Al Camera Jazz si incontrano i talenti

Nella lunga e importante tradizione del jazz bolognese, il Camera Jazz & Music Club ha conquistato da molti anni un ruolo importante. In pieno centro storico, in vicolo Alemagna, immaginato come quei locali che, da Harlem a Parigi, assicurano l’intimità necessaria per godere dei virtuosismi degli artisti, offre sempre esperienze di ascolto coinvolgenti, azzerando quasi del tutto lo spazio che separa il musicista dal pubblico. Con la direzione del sassofonista, direttore d’orchestra e compositore Piero Odorici, inaugura oggi la nuova stagione, tra grandi nomi della cultura sonora afro americana, talenti italiani e produzioni inedite.

Odorici, sempre di più il club che dirige è al centro di una trama che coinvolge diverse realtà. "Fare rete è stata, sin dall’inizio dell’avventura del Camera, una missione. Immaginavo un locale aperto alle tante sollecitazioni del territorio, uno spazio di scambio e di incontro. Per questo continua il rapporto con il Bologna Jazz Festival, con il quale, oltre a ospitare una serie di appuntamenti del suo programma, abbiamo una collaborazione che prosegue per tutto l’anno. Identica la motivazione che ci spinge a essere parte di Crossroads, che ha un cartellone che attraversa la Regione, fermandosi anche da noi"

Con che concerto aprirete la stagione? "Stasera festeggeremo con il nostro pubblico la monumentale bravura di una delle voci strumentali più originali e autorevoli del panorama del jazz contemporaneo, quella del sassofonista Vincent Herring, uno che ha affiancato come solista, per fare solo un nome, la star Wynton Marsalis. Avrò l’onore di condividere il palco con il suo quintetto in una serata dedicata al genio di Cannonball Adderley e di John Coltrane, un viaggio nel cuore della storia del jazz".

Il sassofono è uno dei protagonisti degli appuntamenti del locale. "Certo. È uno degli strumenti principali del jazz e lo ritroveremo il giorno successivo, il 3 ottobre con replica il 4, suonato da un altro artista molto celebre. Si tratta di Harry Allen, definito il ‘Frank Sinatra del sax maggiore’, per il forte lirismo del suo linguaggio".

Grandi nomi stranieri affiancati da musicisti italiani. "I primi in programma sono il 10 ottobre: i componenti del Something About Rhythms Quartet, che proporranno uno spettacolo molto divertente che porta in scena le tante diversità del jazz, dai ritmi ai confini della dance del funk al fascino del Sud America. Panorama italiano perfettamente rappresentato l’1 novembre dall’incontro tra tre giganti del nostro jazz, il pianista Franco D’Andrea, il bassista Gabriele Evangelista e il batterista Roberto Gatto, all’interno del Bologna Jazz Festival. Un concerto che esplora le radici blues del jazz, anche con pagine poco conosciute".

Ci sarà anche un gruppo nel quale lei è particolarmente coinvolto. "Il 25 ottobre portiamo al Camera la ERJ Orchestra, la formazione nata dalla volontà di mettere insieme tanti artisti della regione, invitati a confrontarsi con repertori molto vari. Per l’occasione suoneremo musiche dal repertorio di Thelonious Monk e Horace Silver, con arrangiamenti originali e inediti scritti dai diversi componenti dell’Orchestra, che è diventata la ‘casa’ del jazz emiliano romagnolo, con un continuo confronto tra artisti già in carriera e giovani talenti".

Il programma completo e le modalità di ingresso sono sul sito https://camerajazzclub.com/.