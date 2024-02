Al Celebrazioni. Chiara Francini senza paura

È una trascinante confessione autobiografica diventata uno spettacolo di successo, il suo ’Forte e Chiara’, che Chiara Francini porta in tour e che approda questa sera alle 21 al Teatro Celebrazioni. Tratto dal suo omonimo romanzo, si tratta di uno spettacolo di formazione in cui l’attrice e scrittrice fiorentina ripercorre la sua vita: il racconto di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia per metterli in atto senza risparmiarsi. Non manca una riflessione sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e sulla condizione di ogni donna.