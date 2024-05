Al centro 2 Agosto 1980 si parla di sport e di diritti

Iniziativa della consulta comunale dello sport che ha organizzato la presentazione del libro di Paolo Pobbiati (ex presidente della sezione italiana di Amnesty International) intitolato: Invasioni di campo, undici storie di sport e di diritti umani. Oggi alle 18 l’autore dialogherà in diretta Francesco Borsari (presidente della Consulta sportiva), Gabriele Caforio (segretario Flc Cgil Bologna) e Roberta Laudani (della sezione Anpi di Bologna-Santa Viola). I protagonisti delle storie sono atleti come il ciclista Gino Bartali, il maratoneta Terry Fox, la velocista Samia Yusuf Omar.