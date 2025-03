Al Centro San Domenico. Recalcati affronta il tema del desiderio

Sarà Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista, il protagonista dell’incontro di questa sera alle 21 in San Domenico, con padre Giovanni Bertuzzi, direttore del Centro. Tema della serata, il libro dello studioso ’Il desiderio come legge della vita. Radici bibliche della psicoanalisi’.

"Non abbiate paura!", è il monito che Gesù indirizza agli uomini. Non soltanto per sottrarre la vita a un’interpretazione solo moralistica e sanzionatoria della Legge, ma per affermare l’esistenza di un’altra Legge che li autorizza a coltivare il proprio desiderio, la propria vocazione, i propri talenti. È l’eredità del messaggio cristiano ripresa dalla psicoanalisi di Freud e Lacan: Gesù sottolinea una Legge che serve la vita e non la morte.