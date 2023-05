Al cinema ‘999 - L’altra anima del calcio’

"Lorenzo vuole diventare un campione, ma il percorso che deve attraversare è pieno di ostacoli da superare. Si abbatterà davanti alle sfide del cammino che ha scelto di intraprendere o riuscirà a rialzarsi e a realizzare i propri sogni?". È la domanda alla base di ’999 - L’altra anima del calcio’, il film diretto da Federico Rizzo e prodotto da Stefania Tschantret, per Oblivion Production, che verrà presentato questa sera alle 21, in anteprima, al cinema Arlecchino di via Lame. Il titolo, ’999’, è un riferimento ai tanti aspiranti calciatori che non ce l’hanno fatta, pedrché, citando Gianni Morandi, "Uno su mille ce la fa". Un mix di fiction e testimonianze dirette di calciatori che hanno avuto successo oppure no.

Nel cast Mattia Peren, Anita Kravos, Ettore Nicoletti, Luis Molteni, Gianni Pellegrino, Marika Frassino, Orfeo Orlando con la partecipazione straordinaria di Tatti Sanguineti, Marco Antonio De Marchi, Oreste Didonè, Fabio Valente, Paolo Amir Tabloni, Marco Nichetti e Alberto Mingozzi. Il film ha ricevuto la Mention d’honneur al Festival Sport movies & tv-Milano international ficts est, è stato selezionato a Europa Film Festival di Barcellona e Madrid e al Moscow International Film Festival. Per chi non potrà essere presente alla prima di questa sera, a cui seguirà l’incontro con gli autori e i protagonisti, il film sarà proiettato in replica anche martedì, mercoledì e sabato al Cinema Jolly.