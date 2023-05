Al cinema Galliera il doc ’Dear Cochise’ su John Fultz

Torna sugli schermi di casa il docufilm di Guido Passi ’Dear Cochise’ che sarà proiettato stasera alle 21,30 al cinema Galliera di via Matteotti. Il doc è dedicato a John Fultz, leggenda del basket italiano. Si unì alla Virtus Bologna nel 1971, per tre stagioni: il suo ricordo sotto le Torri è tutt’oggi indelebile, grazie non solo alle sue straordinarie prestazioni sul parquet, ma anche alla sua vita sociale e mondana nella Bologna dei primi anni ’70.

Nel doc le testimonianze del figlio Robert e di ex cestisti.