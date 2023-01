Al cinema Galliera il ’doc’ trova casa

di Pierfrancesco Pacoda

Sono tornate a essere protagoniste del mercato cinematografico, le piccole sale, anche quelle di quartiere che, mettendo in cartellone una programmazione specifica, fatta di cinema d’autore e di pellicole altrimenti ‘invisibili’, hanno resistito al lungo periodo di chiusura per il virus. Il cinema Galliera di via Matteotti 27 è uno degli esempi più significativi di questa ‘rinascita’ con le sue rassegne tematiche (come quella, di grande successo, dedicata ai film musicali) e, adesso, con l’inedita collaborazione con OpenDDB, realtà bolognese che, da dieci anni, produce e distribuisce documentari.

Dal 19 gennaio, un giovedì al mese (ma da ottobre l’appuntamento sarà settimanale), lo spazio della Bolognina, nel cortile dove si apre la parrocchia della chiesa del Sacro Cuore, diventa ‘Sala Open’, proponendo ‘Doc doc chi è?’, una selezione dal vastissimo catalogo della società cinematografica che, come dice Andrea Paco Mariani, il regista che l’ha fondata, cerca di "portare al grande pubblico opere attente ai temi sociali ed etici che contrastino sfruttamento e disuguaglianze". Affiancando la proiezione a una occasione di incontro con i protagonisti delle opere, che saranno sempre presenti. Una scelta confermata con il primo lavoro in cartellone appunto giovedì alle 21.30:’E tu come stai?’, il docufilm sulla mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici della GKN di Firenze, regia di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori, che vede tra i produttori il prestigioso Istituto Ernesto de Martino, un laboratorio di studi dedicato al ‘padre’ della moderna antropologia. Due le repliche già previste, il 23 e il 26 gennaio. Ad accompagnare il film ci saranno alcuni componenti del collettivo della fabbrica di Campi Bisenzio, che venne chiusa il 9 luglio 2021. Segue, il 9 febbraio, ‘Pluto’, di Renzo Carbonera con Andrea Pennacchi (che sarà nel cinema), storia che gravita intorno al ricorso (già proposto negli anni 70 e poi messo da parte dopo un referendum) al nucleare come fonte di energia. Il 9 marzo è protagonista la musica con ‘Il Richiamo degli Scomparsi’, trasposizione cinematografica di un spettacolo sonoro con Massimo Zamboni, fondatore dei CCCP e CSI (presente in sala), Nada e Ginevra di Marco. Una ode rock alla poetica della Pianura Padana. Il 23 marzo arriva una pellicola strettamente legata al quartier: ‘Rent Strike Bolognina’, di Michela Petrolini che racconta la difficoltà del trovare casa a Bologna, non solo per gli studenti, ma anche per tantissimi professionisti che, per questo, sono stati costretti a lasciare la città. Una vicenda narrata in prima persona da 50 abitanti di un caseggiato nella vicina via Serlio. A breve sul sito della sala, www.cinemateatrogalliera.it, verranno annunciati i titoli successivi.